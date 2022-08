« Je suis rentrée dans l’association Opération Cétacés en 2000. J’ai rencontré Claire Garrigue, la responsable et la créatrice de l’association, dans le cadre de mes activités nautiques.

J’avais envie de m’investir pour cette cause de protection des océans, des lagons et des animaux qui les peuplent. Mon rôle s’est très vite porté sur le pilotage du bateau de recherche. Claire ayant besoin de remplacer une collaboratrice repartie vivre dans son pays d’origine, la Nouvelle-Zélande.

Un grand privilège »

J’amène donc les personnes chargées des prises de photos d’identification et des biopsies, au plus près et dans la bonne configuration. En respectant la sécurité de l’équipage et des animaux. La première fois que je me suis trouvée sur le zodiac à l’approche d’une baleine, Claire m’a expliqué ce qu’elle attendait de moi et j’ai pu aussitôt me sentir en confiance.

Les journées sur l’eau en présence de ces animaux sauvages sont des moments exceptionnels que je goûte, chaque année, comme un grand privilège. »