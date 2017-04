A près des années d’atermoiements, les élus ont fini par voter le schéma pour la transition énergétique, STENC. Un vote qui a permis de redonner de la visibilité aux producteurs d’énergie renouvelable qui était à l’agonie. Mais le STENC n’est pas suffisant. S’il fixe les grands objectifs, c’est la programmation pluriannuelle des investissements qui encadre la construction des projets dans les différentes filières : photovoltaïque, éolien et hydraulique.

Et s’il y a bien une filière qui tire son épingle du jeu, c’est celle du photovoltaïque dont les coûts sont en véritable chute libre. « Il y a encore deux ou trois ans, le prix du kilowattheure pour équilibrer ces projets était de l’ordre de 18 à 19 francs », explique Philippe Dunoyer, le porte-parole du gouvernement également en charge de l’énergie. Aujourd’hui, ils sont compris entre 13,5 et 15,5 francs. C’est dans cette fourchette de prix du kilowattheure que s’inscrivent les dix projets validés par le gouvernement, mardi 4 avril. Dix projets sur les quinze présentés qui illustrent la chute des prix du matériel et l’engouement pour ce type de production d’énergie renouvelable. Signe que le coût baisse, sur les dix projets retenus, seuls trois ont fait appel à la défiscalisation. Les autres n’en ont pas besoin pour être rentables. Le photovoltaïque a le vent en poupe Si le schéma de transition énergétique prévoit un mix avec les autres filières, le photovoltaïque prend clairement le large, pour des questions de coût, plus abordable que l’éolien et nettement en dessous de l’hydraulique, mais également plus simple à mettre en œuvre. L’hydraulique, outre de coûteux travaux, a un impact nettement plus important. On parle également d’impact environnemental pour l’éolien, mais beaucoup plus, sûrement, du refus des populations vivant à proximité des projets, notamment en raison du bruit et de l’aspect visuel.

Le photovoltaïque recueille donc tous les suffrages. Nos voisins australiens vont prochainement réaliser le plus grand parc solaire au monde avec 3,4 millions de panneaux solaires et plus d’un million de batteries. Si les projets calédoniens sont un peu plus modestes, ils présentent toutefois quelques innovations. Sur les 10 portés, six sont des centrales classiques sans stockage de l’électricité. Les quatre autres sont plutôt innovantes. Deux prévoient un stockage de l’électricité, ce qui ne se fait pas encore sur le territoire et représente l’avenir pour une meilleure maîtrise du système électrique. Les deux dernières sont des centrales un peu particulières que nous vous avions présentées dans une édition précédente.

Ces projets, qui doivent se concrétiser d’ici la fin de l’année et sont tous situés sur la Grande Terre, vont multiplier par quatre la puissance photovoltaïque installée, la faisant passer de 22 Mwatts crête à près de 80 Mwatts. Cette puissance fera passer l’autonomie énergétique de la Grande Terre de 21 à 31 % dès la fin 2017. Ces projets s’inscrivent dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements. Seul souci, ils sont nettement en avance par rapport aux prévisions initiales. Le séquençage prévoyait trois phases de cinq années, de 2015 jusqu’en 2025. En matière de photovoltaïque, les objectifs à 2020 étaient fixés à 62 Mwatts. Uniquement avec les deux projets comprenant du stockage, l’objectif est atteint.