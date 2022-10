Au nom du groupe Les Loyalistes, Naïa Wateou a réaffirmé le choix exprimé « par trois fois » par les Calédoniens de rester au sein de la République française. Elle s’étonne que, malgré ces votes « libres et éclairés » contre le projet du FLNKS et en faveur d’un avenir « inscrit définitivement au sein de la France », les indépendantistes gèrent la plupart des institutions avec l’« unique ambition (…) d’amener la Nouvelle-Calédonie vers la Kanaky ».

Autre aberration, selon Naïa Wateou : malgré cette expression démocratique, les indépendantistes exigent des bilatérales avec l’État « pour acter le transfert des compétences régaliennes et donc l’indépendance » et demandent au Forum des îles du Pacifique de se positionner sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie, comme si l’avis de l’ONU n’était « plus suffisant pour cautionner le processus exemplaire d’autodétermination ». Un argument là aussi bien placé.