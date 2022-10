Rappelant les relations entre les États-Unis et ces territoires durant la Seconde Guerre mondiale, le président américain Joe Biden a expliqué le pourquoi de cette ambition renouvelée : « La sécurité de l’Amérique et du monde dépend de la sécurité du Pacifique » et celle-ci est « plus critique que jamais ». Les ambitions chinoises ne sont jamais mentionnées, mais jamais loin.

Autre enjeu, la crise climatique. « Une menace existentielle » pour tous, mais en premier lieu pour ces pays. « Une grande partie de l’histoire de notre monde va s’écrire dans l’Indo-Pacifique au cours des prochaines années et décennies », a résumé Joe Biden. Et les îles du Pacifique sont une « voix essentielle » pour façonner cet avenir : en clair, rien ne se fera sans elles.