Les discussions sont au point mort entre la direction de KNS et les coutumiers qui contestent, depuis début juillet, les résultats d’un appel d’offres. Ils souhaitent que la direction revienne sur sa décision concernant l’attribution d’un marché à une entreprise espagnole. En attendant, l’entrée de l’usine est bloquée par les manifestants et l’infrastructure tourne au ralenti.

Le mouvement de grève à l’usine du Nord, initié le 4 juillet à l’appel du collectif de Vavouto, ne cesse de prendre de l’ampleur. À tel point que, le 14 juillet au soir, la direction de KNS décide de cesser d’alimenter le four en minerai et de mettre son usine en veille. Selon elle, les conditions de sécurité du matériel et du personnel ne sont plus garanties. Quatre jours plus tard, alors que les employés devaient se rendre sur le site, ils ont à nouveau été bloqués à l’entrée. C’est le résultat d’un appel d’offres pour le forage et le dynamitage sur mine qui a mis le feu aux poudres.

Incompréhension

«Il y a deux ans, KNS a demandé à tous les coutumiers de se rassembler pour répondre aux appels d’offres de l’industriel concernant le forage et le dynamitage. Ces vieux-là n’avaient rien demandé, ils étaient auparavant à la pêche et aux champs », explique Ronald Frère, porte- parole du mouvement représentant l’ensemble des coutumiers de Koniambo. Selon lui, l’industriel leur aurait conseillé de s’associer à l’entreprise locale Label explo qui travaille avec d’autres miniers et possède un savoir- faire reconnu dans le secteur. Ce qui a été fait.