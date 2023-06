Nadia, celle qui n’abandonne jamais

L’ASCENSION SE POURSUIT

Pilote de ligne chez Aircalin, Nadia Bresil a commencé sa carrière dans l’aviation en tant que personnel navigant commercial, une ascension peu commune pour une fille de Bourail, éloignée du monde de l’aéronautique. « Quand tu es une petite fille, les clichés veulent que tu sois hôtesse de l’air. Quand je suis entrée chez Aircalin, en 2004, j’ai vite compris qu’en réalité, je voulais piloter. J’avais 30 ans, j’étais posée, j’avais une vie confortable. Mais j’ai tout remis en question. »

Elle investit du temps dans le pilotage : Cessna 152, DA42, Twin Otter à Wallis-et-Futuna pendant sa formation, ATR 72 lors d’un passage chez Air Calédonie. Depuis le début de l’année, elle pilote les A320 de la compagnie à la fleur d’hibiscus à destination de Sydney, Auckland, Port-Vila ou Wallis, en attendant les long-courriers, les A330.

D’où vient cette détermination sans faille ? « J’avais peut-être des prédispositions au niveau mental », répond simplement Nadia, qui s’est fixé un nouvel objectif sportif : l’Échappée Belle, une autre course de renom, qui consiste à traverser le massif de Belledone : partir de Savoie pour arriver en Isère, après 149 kilomètres et 11 300 mètres de dénivelé positif. « C’est encore plus dur que la Diagonale des Fous. Ce n’est pas du GR. Il n’y a pas de vrai sentier, c’est du caillou. » Du solide, comme Nadia.