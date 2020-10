Près de 150 salariés d’Enercal étaient mobilisés en intersyndicale, le 13 octobre, devant le gouvernement. Ils sont inquiets quant à la gouvernance de l’entreprise au capital majoritairement public, à la veille d’une réorganisation du système électrique.

Les mobilisations chez les salariés d’Enercal sont plutôt rares. Celle de mardi est très probablement le signe annonciateur de bouleversements dans le secteur de l’électricité en Nouvelle- Calédonie. Comme l’a rappelé Christopher Gyges, le membre du gouvernement en charge de l’énergie, un rapport de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a été rendu et pose des pistes de réflexion pour réorganiser le système électrique. Ce rapport, terminé il y a plus d’un an et présenté à l’ensemble des décideurs politiques, n’est pas le premier. Les responsables des collectivités, qui sont les principaux actionnaires d’Enercal, n’ont toutefois pas jugé utile de réformer le système plus tôt.

Et c’est bien cette gouvernance ou plutôt cette absence de gouvernance qui inquiète les salariés et ces derniers voient se rapprocher la cessation de paiement à grande vitesse et pour plusieurs raisons. La première tient à l’essor considérable de la production d’énergie d’origine photovoltaïque. Lors de l’adoption du schéma pour la transition énergétique (Stenc), il était prévu de réserver des capacités de production à Enercal, selon Teddy Wongsodjirono, le responsable de l’énergie de l’Usoenc, de manière à lui permettre de gagner suffisamment d’argent pour financer les infrastructures nécessaires au transport de cette « nouvelle » électricité, produite loin de Nouméa où l’énergie est majoritairement consommée. Ces lignes à haute tension représentent un investissement considérable qu’Enercal n’a plus vraiment les moyens d’assumer.

Si l’industriel assure une partie de la production d’énergie photovoltaïque, les multinationales se sont engouffrées dans la brèche et sont aujourd’hui majoritaires. Ces derniers mois, l’Autorité de la concurrence a dû se prononcer sur de nombreuses fusions- acquisitions dans le secteur (les décisions sont à retrouver sur le site de l’Autorité). On retrouve, en particulier, la forte présence du groupe Total et de GDF Suez. Si la concurrence a permis de faire baisser les prix de production, il n’en reste pas moins qu’aux bas coûts de production du photovoltaïque souvent mis en avant, il faut ajouter le transport, qui se chiffre en milliards de francs.

Des choix politiques au détriment d’Enercal

C’était toute l’idée de fixer l’horizon du Stenc à 2030, de façon à pouvoir financer les infrastructures. Vouloir aller plus vite que la musique risque de mettre sérieusement à mal Enercal sauf si l’actionnaire, à savoir le gouvernement, met la main à la poche. Une option dont doutent fortement les syndicats de salariés d’Enercal, compte tenu de la situation financière de l’institution. À noter également, les producteurs ne contribuent pas au financement de l’activité du transport. Pire, ces multinationales « font remonter leurs bénéfices à leurs maisons mères*, note le représentant de l’Usoenc. Nous n’avons rien contre ces multinationales, mais il faut nous donner les moyens de travailler. Nous avons une mission, faire en sorte que les Calédoniens puissent avoir de l’électricité, une énergie qui est indispensable au développement ».