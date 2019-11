Les difficultés de la SLN et son manque de compétitivité, intimement liés à l’absence d’investissements pour renouveler son outil de production électrique, ont poussé la classe politique à s’engager à aider l’industriel en acceptant tout d’abord de prendre en charge le coût de construction de la future centrale. À plus court terme, le soutien passe par une révision du tarif des kilowatts vendus par Enercal. Un tarif qui avait été revu à la hausse en 2013 après une procédure de près de quatre ans. Pour mémoire, la SLN bénéficiait d’un tarif extrêmement avantageux : 90 % de l’électricité produite par le barrage de Yaté à un prix de 2,6 francs du kilowatt. Un soutien décidé lors de la construction du barrage pour permettre l’essor de la filière nickel. Cette aide avait toutefois été imaginée pour 40 ans, de sorte que le faible coût de production bénéficie, in fine, à la population. Au lieu de 40 ans, l’aide aura été maintenue pendant 55 ans.

Enercal a donc réuni son conseil d’administration, le 28 octobre en fin de journée, afin d’adopter un nouveau dispositif de soutien. Ce dernier prévoit un système de tarifs variables, arrimé au cours du nickel au London Metal Exchange. Pour faire simple, en cas de cours du nickel élevé, le prix de l’électricité est élevé et en cas de cours bas, le prix de l’électricité baisse. Pour un cours du nickel compris en 15 000 dollars US et 18 000 dollars US la tonne de nickel, le prix de l’électricité n’est pas impacté. En dessous, Enercal devra verser un malus à la SLN plafonné à un milliard de francs. Au-dessus, ce sera à la SLN de verser un bonus à Enercal, lui aussi plafonné à un milliard de francs. Le système qui sera mis en place à compter du 1er janvier 2020 et prendra fin à la mise en service de la future centrale ou à « la décision de la SLN de ne pas donner suite au projet de centrale pays », une formulation laisse entendre que l’usine de Doniambo pourrait cesser son activité.