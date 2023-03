La collectivité semble prendre conscience que sa volonté de préserver le mode de vie des Nouméens, friands de longueurs, et le tourisme, n’est plus adaptée. Les attaques font bien plus de mal.

Alors des filets pour de plus petites zones, à la baie des Citrons et Château Royal, sont aussi étudiés. Rien ne sera installé avant la fin de l’année. En attendant, les baigneurs sont invités à changer leurs habitudes. Les radeaux ont été retirés. Tous les comportements doivent évoluer.

La surveillance, les interdictions, les prélèvements ne régleront pas la source du problème. L’amélioration des connaissances est le premier point du Plan requin. Pourtant le flou demeure.

À Nouméa, les réseaux d’hydrophones ont été « densifiés » et une trentaine de requins pucés. Des études précises et extensives doivent à notre sens être menées et concerner spécifiquement la capitale.

Le sujet des eaux de baignade présente un paradoxe. « Elles n’ont jamais été autant contrôlées ‒ plusieurs fois par semaine, turbidité comprise ‒ et il n’y a jamais eu autant de travail sur l’assainissement, même s’il y a encore quelques difficultés à Magenta », avance Romain Paireau. Et pourtant…

La protection des tigres et bouledogues (2013), parce que menacés selon l’UICN, était-elle une erreur ? Elle a, en tout état de cause, été levée. La province Sud, compétente, doit aussi étudier précisément l’impact des nombreuses réserves aux îlots alentours.

Et plus que de suppositions, il y a un besoin de données scientifiques. C’est sur cette base uniquement que l’on pourra agir efficacement et faire en sorte que Nouméa se tourne à nouveau tranquillement vers la mer.

Chloé Maingourd

Photo : Les habitudes vont devoir changer. / © C.M.