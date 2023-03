Et maintenant ?

Certaines mesures du plan d’action risque requin sont effectives, d’autres n’ont pas abouti, à l’image de la gestion des eaux grises et noires des plaisanciers. Le programme d’observation lancé il y a quatre ans n’a pas conduit à un bilan officiel et le nombre d’abattages n’est pas connu. Des difficultés techniques freinent la réalisation du projet de filet anti-requins à la baie des Citrons par la ville de Nouméa, ainsi que celle du dispositif de sirènes qui devait être installé à l’Anse-Vata, à l’îlot Maître et au centre nautique de la Côte-Blanche.

Pour Claude Maillaud, médecin spécialiste de la faune marine dangereuse, « on manque cruellement de données scientifiques sur les requins en Nouvelle-Calédonie », notamment sur leur population. Le plus important est de « recueillir de la donnée en faisant du marquage, du comptage afin de mieux évaluer la fréquentation des eaux par les requins et la probabilité d’une rencontre, mieux connaître leurs déplacements et les zones où ils se trouvent ».

Il estime que la surveillance des baignades « montre ses limites » et que s’il « n’a rien contre un prélèvement ciblé de requins responsables des attaques », « l’abattage n’est pas une solution durable ».

Le médecin évoque une meilleure prévention, la création d’espaces de baignade sécurisés par une barrière, certes « coûteux et qui nécessitent de l’entretien », une surveillance par drone automatisée pour recueillir des informations, notamment à Nouméa, et que le public « s’approprie la problématique et le risque » : « il est par exemple possible de s’équiper de dispositif de répulsif pour les engins flottants ».