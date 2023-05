UNE APPROCHE SCIENTIFIQUE

À Moindou, Stephen Moglia se creuse la tête depuis cinq ans. « Les vaches qui ne reprennent pas le taureau, c’est un vrai problème. Je me doutais que les animaux étaient carencés. Chantal l’a confirmé au premier regard. » Elle a pointé du doigt ses poils dressés sur la colonne vertébrale, signes que la vache fait fondre ses muscles pour y trouver le sucre manquant à l’herbe ou au foin.

Elle a ouvert sa mallette illico presto. Analyses de sang, d’urine, de fourrage, d’eau… En quelques minutes, confirmation, puis plan d’action. « Ces gens-là ont une approche scientifique, ils ont une solution à t’apporter. Et dans la journée, pas dans trois ans ! », apprécie Stephen Moglia. Dès le lendemain, il préparait la cure de compléments alimentaires pour son troupeau.

La solution durable consistera à rééquilibrer la structure des sols carencés en minéraux. « Ce sera un travail de longue haleine, on a énormément de choses à corriger. Son approche met en relation le sol, la plante et l’animal. Pour nous qui sommes aussi maraîchers, c’est très instructif. »

« EN QUANTITÉ, ON N’Y EST PAS, MAIS LA QUALITÉ EST LÀ »

Pierre-Yves Galliot, représentant du Syndicat des éleveurs lors de la journée de formation à Port- Laguerre, juge lui aussi « très enrichissants » les conseils de Chantal Philippe, mais doute qu’ils puissent tous être appliqués par climat tropical. « La lecture du sucre va beaucoup nous aider. Mais faire du foin mouillé ici, c’est impossible… » Et il n’adhère pas aux diagnostics trop pessimistes. « L’élevage calédonien se porte très bien. Ce sont vraiment de petits points pour atteindre la perfection, considère l’éleveur installé à Boulouparis. En quantité, on n’y est pas, mais la qualité est là. »

Pour Yoann Kerhouas, ingénieur conseil à la Chambre d’agriculture et de la pêche, la semaine de formation a atteint ses objectifs. « Le but, c’était d’expliquer aux agriculteurs qu’il y a des dimensions que l’on ne maîtrise pas bien, que l’on a besoin de mieux connaître. C’est novateur comme perception des choses. On a changé le cadre logique. »

Gilles Caprais