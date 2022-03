« Le Palika a pris position officiellement pour une indépendance avec partenariat avec la France. On veut donc discuter d’abord avec l’État en bilatéral pour voir si une indépendance de la Nouvelle-Calédonie et les intérêts de la France peuvent être conciliables. On veut aller au bout de ces discussions.

« Notre silence était une manière de montrer notre mécontentement, suite à la décision du gouvernement français de maintenir la date du 12 décembre. Nous avons fait le constat d’un État qui n’est plus, à nos yeux, le partenaire neutre, impartial, équidistant qui veillait à ce que la mise en œuvre de l’accord de Nouméa soit respectée. On ne va pas engager des discussions avant la présidentielle si c’est pour changer d’interlocuteur en cours de route. Après, il ne s’agira pas de boycotter les discussions. »

On sent bien que les choses ont changé sur le plan géopolitique, stratégique. Au moment de la signature des accords, Jospin, Rocard et d’autres responsables avaient une autre ambition, de mener petit à petit la Nouvelle- Calédonie vers son émancipation. L’intérêt de la France est maintenant de la maintenir dans son giron, compte tenu de tout ce qui joue à travers le monde, de la montée en puissance de la Chine. C’est donc à la France de dire ce qu’elle est prête à faire dans le cadre d’un partenariat et ensuite d’apporter des garanties aux partis non indépendantistes. On a tous envie de vivre ensemble dans ce pays. Comment peut-on faire pour qu’il y ait un terrain d’entente ? Nous, nous disons que l’indépendance avec partenariat peut être cette solution. »

♦ Cadre de l’indépendance avec partenariat

« Les compétences régaliennes continueraient à être exercées par la France, l’ordre public, la défense, la justice, les affaires étrangères et la monnaie. C’est toute cette discussion qu’on veut mener, c’est-à-dire savoir jusqu’où on peut aller ? Et sur quelle période ? Ça peut être sur une période bien définie, ça peut être durable dans le temps… Il y a plusieurs exemples dans le monde. Et cela n’empêche pas ensuite d’autres partenariats avec des pays de la région. »

♦ Projet politique commun aux indépendantistes ?

« Il y a encore des discussions à mener jusqu’au congrès du FLNKS. On aimerait pouvoir parler d’une seule voix pour être plus forts et arriver à un projet commun. Le Palika et l’UPM sont pour l’indépendance avec partenariat. Jusqu’ici l’Union calédonienne n’a jamais souhaité parler clairement de cette option, mais depuis un moment, ils y viennent tout doucement même si les termes ne sont pas les mêmes. »