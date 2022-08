Wallis dévoile ses spots de glisse

Après une première édition 100 % locale, la Manatai Wallis et Futuna Cup 2022 revient cette année, du 12 au 19 août avec une dimension régionale, pour trois jours de compétition. Des riders amateurs du fenua, de Nouvelle-Calédonie et d’Australie navigueront avec des cadors de la glisse. Du fun en perspective !

Dix-huit mois de préparation, plus de 200 compétiteurs attendus toutes disciplines confondues (va’a, natation, kitesurf, windsurf, wingfoil, voile), trois plans d’eau (un dans chaque district) pour accueillir courses, démonstrations freestyle et tour de l’île pour les plus expérimentés, 45 bénévoles avant tout des jeunes locaux… La Manatai Cup 2022 est l’événement sportif de l’année à Wallis-et-Futuna. « À l’organisation, nous sommes tous des bénévoles et passionnés de 30 à 40 ans. Aidés par des professionnels et des partenaires habitués des événements nautiques d’envergure internationale comme l’ANG (Asptt Nouméa Glisse), nous voulons divertir les jeunes, la population et créer une dynamique autour des activités nautiques, pour donner envie d’aller dans l’eau et montrer qu’on peut faire plein de choses à Wallis », indique Benjamin Negraz de l’association Wallis Kite Academy, qui a ouvert une école de kite (surf et foil) pour développer la pratique chez les 8-10 ans.