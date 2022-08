Au cours de ce déplacement, la Nouvelle- Calédonie et le Vanuatu ont signé une déclaration conjointe dans laquelle ils affirment leur intention de conclure un accord commercial. « À l’issue d’une concertation du secteur privé », indique le gouvernement local, des produits ont été ciblés pour bénéficier de mesures préférentielles d’accès aux marchés respectifs, mesures portant notamment sur les droits de douane et les restrictions quantitatives.

Ils concernent essentiellement l’industrie agroalimentaire, les biens d’équipement, la construction et le BTP pour la Nouvelle-Calédonie, l’agriculture également pour le Vanuatu. Une déclaration d’intention a aussi été signée par les gouvernements et l’OPT pour l’installation prochaine d’un câble sous-marin qui doit relier Port-Vila à Lifou pour « sécuriser l’accès à la fibre optique » et « contribuer au développement des relations commerciales entre les deux pays ».

Enfin, le programme annuel de la convention de coopération entre la France, la Nouvelle- Calédonie et le Vanuatu, existant depuis 2002, a été entériné. Les fonds octroyés ces dernières années ont bénéficié au secteur éducatif, à l’enseignement supérieur et la recherche, et à la francophonie.