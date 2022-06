Candidate dans la seconde circonscription, Véronique Pagand est la représentante locale du mouvement de Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France !, depuis 2014.

Élue au conseil municipal de Dumbéa en 2020, cette secrétaire patentée dans le domaine de la santé souhaite désormais se mettre « au service de tous les Calédoniens ». Sa priorité ? La sécurité. Véronique Pagand veut « en finir avec le sentiment d’impunité des délinquants », revoir le code de procédure pénale, mettre des peines plancher pour les agresseurs de représentants des forces de l’ordre et appliquer la tolérance zéro pour les violences intrafamiliales et celles faites aux femmes.

Mais aussi, instaurer « un service militaire obligatoire pendant trois mois avec passage du permis de conduire, aménager un centre de réinsertion pour les jeunes délinquants et reconstruire la prison de Nouville ». Celle qui est arrivée en Nouvelle-Calédonie en 2001 estime qu’il « n’est pas légitime » de ne pas pouvoir voter alors qu’elle « travaille et paie des impôts » et prône le dégel du corps électoral. Véronique Pagand milite également pour la suppression du pass sanitaire et de l’obligation vaccinale et « pour la liberté individuelle dans ce domaine ».

Elle se lance soutenue par sa fille, Alysea Pagand, sa suppléante, étudiante à Paris. « Elle représente la jeunesse, et puis elle est bien placée pour me remplacer, cela évite des déplacements inutiles en avion, c’est bon pour l’environnement. »

A.-C.P. (photo DR)