Le maire de Bourail, suivi de ceux de Farino et La Foa, avait pris des arrêtés interdisant la vente d’alcool à emporter sur sa commune, comme cela se faisait avant la décision prise en assemblée de la province Sud, le 7 mai dernier. Les élus provinciaux avaient adopté une modification du code des débits de boissons annulant des horaires de restriction de vente d’alcool à emporter. La semaine dernière, les trois édiles ont dû faire marche arrière : ils ont été rappelés à l’ordre par les services de l’État les obligeant à retirer leurs arrêtés.

Mise au point

Dans un communiqué, la province Sud a rappelé que ces restrictions, instaurées par le haut- commissaire temporairement, puis pérennisées, en 2016, au sein du code des débits de boissons par la province Sud, « ont montré leurs limites dans la mesure où elles ont conduit au développement d’un important marché noir ». Afin de mettre un terme au développement de ces commerces « sauvages » et aux incivilités et débordements qui peuvent y être associés, les élus ont donc proposé de supprimer ces restrictions et d’harmoniser les horaires de vente d’alcool de l’ensemble des communes de la province. Pour la province Sud, « désormais, l’alcool est un produit spécifique qui nécessite un acte d’achat particulier en raison des dégâts causés chez une partie des consommateurs. Toutes les autorités doivent se mobiliser activement pour stopper ce fléau ».