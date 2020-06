Une fois n’est pas coutume, deux listes étaient en lice aux élections pour le renouvellement des comités directeur et exécutif de la plus vieille organisation patronale du territoire créée en 1936. Après une campagne un peu rude entre Uni Medef-NC de Valérie Zaoui et Medef 2.0 de Divy Bartra, les candidats ont décidé d’enterrer la hache de guerre. À l’issue du scrutin qui a vu la victoire de la première, un consensus a émergé pour permettre aux deux listes d’être représentées de manière paritaire. Afin de respecter le choix des électeurs, c’est un des colistiers de Valérie Zaoui qui préside le Medef-NC pour les deux prochaines années et c’est donc Samuel Hnepeune, le PDG d’Aircal, qui assumera ce rôle. Le chef d’entreprise, qui a commencé dans la banque avant de prendre les rênes de la Sodil, société d’économie mixte de la province des Îles, est devenu le président du conseil d’administration d’Air Calédonie en 2012, en plus de sa fonction de secrétaire général adjoint du gouvernement. Il est nommé directeur général l’année suivante. Si certains s’interrogent sur la nomination d’un responsable d’une entreprise à capitaux publics à la tête du Medef-NC, ce dernier n’y voit, au contraire, aucun obstacle, rappelant que le programme porté pendant sa mandature sera celui d’une équipe et non pas celui d’un président.

Une telle nomination n’est d’ailleurs pas vraiment une nouveauté au Medef-NC puisque de 2001 à 2004, Olivier Razavet, alors aux commandes de la compagnie aérienne domestique, présidait le mouvement patronal. Ce fut aussi le cas de Didier Leroux, devenu le patron des patrons de 1970 à 1992 et qui participa à la création d’Aircal dont il était le président de 1985 à 1988. En revanche, c’est bien la première fois qu’un Kanak se retrouve à la tête de l’institution et qui plus est, un homme que l’on dit proche de l’Union calédonienne, même s’il n’a jamais affiché publiquement ses orientations politiques.