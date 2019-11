Le projet prévoit enfin une révision du régime d’inaptitude. Un médecin du travail pourra prononcer, au terme d’une seule visite, l’inaptitude d’un salarié si ce dernier ne peut occuper son poste, et ce, malgré des aménagements. L’employeur ou le salarié pourra demander un second avis médical qui pourra être produit devant le tribunal administratif en vue d’un licenciement. C’est tout l’objet de cette mesure qui vise à faciliter le licenciement, notamment a n d’éviter les arrêts-maladies très longs. Cette mesure a été moins polémique que les autres de la loi Travail portées par l’ancienne ministre, Myriam El Khomri. Elle était toutefois couplée avec une autre mesure qui a suscité un certain mécontentement chez les syndicats métropolitains et qui consistait à assouplir l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur. Si le projet de loi calédonien s’inspire très largement de la loi Travail adopté en métropole, reste à en connaître plus précisément les modalités d’application. Si elle est adoptée par le Congrès, la loi sera applicable au premier janvier 2020.