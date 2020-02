Téléphone grave danger

La grande nouveauté cette année, c’est la mise en place du dispositif « téléphone grave danger », le TGD. « Quand il y a un risque de récidive important, que la victime ne vit plus avec son agresseur et qu’elle est d’accord, on lui fournit ce téléphone, explique Fabienne Savreux. Il y a un bouton d’urgence et en cas de besoin, la personne est directement localisée par les services de police et de gendarmerie si elle appuie dessus. » Pour l’instant, seuls trois TGD ont été distribués, mais l’outil doit être déployé plus largement.