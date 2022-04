Exit l’Avenir en confiance qui réunissait, depuis février 2019, 18 élus non-indépendantistes. Les Républicains calédoniens de Sonia Backes, le Mouvement populaire calédonien de Gil Brial et Générations NC de Nicolas Metzdorf se réunissent dans un groupe nommé Les Loyalistes, dans lequel les élus du Rassemblement (6) et du Rassemblement national (1) ne figurent pas. Composé de douze élus, il est présidé par Françoise Suvé tandis que Gil Brial et Nicolas Metzdorf en sont les porte-paroles.

Il s’agit, selon ses membres, « de répondre au désir d’union des forces non indépendantistes que les Calédoniens ont maintes fois exprimé par le passé et encore tout récemment, lors du premier tour de l’élection présidentielle dans leur soutien massif à Emmanuel Macron », et ce « dans un climat de grande incertitude alimenté par les indépendantistes » qui « n’entendent pas respecter le verdict démocratique des urnes ».

En guise d’explication, le groupe déplore « l’initiative unilatérale du Rassemblement de se positionner seul et de manière prématurée aux législatives », et l’accuse d’avoir « cassé la dynamique unitaire de l’Avenir en confiance ». Le Rassemblement national, représenté par Guy-Olivier Cuénot, n’est pas en reste pour avoir réclamé le report du référendum et les « violentes déclarations de son secrétaire fédéral », Alain Descombels.

Les Loyalistes entendent porter la voix des Calédoniens opposés à la politique économique sociale et sociétale des indépendantistes, des Calédoniens qui sont contre l’indépendance, des exclus qui souhaitent rester dans la République et soutenir la politique calédonienne mise en œuvre par Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu.