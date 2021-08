L’équipe de campagne est prête et au travail

« Les Loyalistes ont beaucoup avancé sur la constitution des équipes. Différents pôles stratégiques, de communication, logistique, électoral pour la gestion, notamment des procurations, sont en place. Un travail est en cours sur les documents de campagne qui sortiront au fur et à mesure et notamment ceux de vulgarisation du document du Oui et du Non qui est assez complexe (…) En 2020, on était partis le 19 juillet pour un vote début octobre donc on est dans les temps. On lance la campagne par un grand séminaire de travail à Bourail, le 21 août. Nous y rassemblerons nos différents référents, soit 200 à 250 personnes de l’ensemble du territoire, et il marquera le début de la campagne. »

Unité et coordination avec Calédonie ensemble

« Les Loyalistes sont réunis et feront campagne ensemble (NDLR : Les Républicains calédoniens, Le Rassemblement-LR, Générations NC, le Mouvement populaire calédonien, Tous Calédoniens et le Rassemblement national). Celle-ci sera coordonnée avec Calédonie ensemble et nous participerons à des évènements communs, ce qui n’avait pas été le cas lors des précédents référendums. L’unité de toute la famille non indépendantiste est indispensable pour couvrir le maximum de terrain et de sensibilités. »