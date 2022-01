♦ Fiscalité

L’objectif de la refonte de la fiscalité ? Dégager de nouvelles ressources alors que la Nouvelle-Calédonie connaît un niveau d’endettement record de 162 % en 2021 qui pourrait dépasser les 200 % en 2022, alors que le taux prudentiel se situe à 90 %.

Il y a d’abord la modification de la TGC, qui passerait de 5 taux (0 % ,3 %, 6 %, 11 % et 22 %), à trois (5 %, 10 % et 17 %), sachant que le taux zéro pourrait être conservé dans la version définitive, pour un gain escompté, dans un premier temps, d’environ 7 milliards de francs par an.

D’autres contributions sont à l’étude : une vignette en fonction du type de véhicule et de sa puissance (le montant de 10 000 francs est évoqué pour un SUV) qui serait affectée au financement du BTP ; les taxes comportementales, notamment celle sur les produits sucrés ; une redevance minière (dont le produit serait affecté aux communes) ; une taxe sur les exportations minières (pour alimenter le fonds nickel et celui pour les générations futures) et une réforme de l’impôt sur le revenu.

En 2023, le chantier doit se poursuivre avec la mise en place d’une taxe sur le gain réalisé entre l’achat et la vente de parts sociales d’entreprise, sur les locations saisonnières comme les Airbnb, les nuitées d’hôtel, les croisiéristes et les passagers arrivant par des vols internationaux, la révision de la contribution foncière, etc. L’exécutif espère gagner environ trente milliards de francs, dont une partie pourrait permettre d’instaurer des chèques sur le même modèle que les « tickets repas » pour la culture et l’énergie.

Mais, la réforme fiscale a du mal à passer chez les représentants du patronat et au sein du Rassemblement et de l’Avenir en confiance. Lundi 24 janvier, en commission économique et fiscale du Congrès, les élus ont obtenu le report de l’examen du texte de programmation fiscale, demandant davantage d’informations sur la situation financière du territoire, « afin d’avoir un vrai état des lieux des besoins réels et du rendement fiscal calédonien », estime Virginie Ruffenach. Selon elle, « après trois référendums et une crise sanitaire exceptionnelle, c’est le pire moment pour lever de l’impôt ».

La présentation du DOB, débat d’orientation budgétaire, devrait aussi permettre d’y voir plus clair. L’évolution de la gestion du Ruamm et la réduction des dépenses publiques sont aussi des priorités.