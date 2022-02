Routes, ponts et centres culturels

La province mène plusieurs chantiers de taille, comme l’installation de stockage des déchets non dangereux à Pouembout pour 591 millions de francs. Les travaux routiers occupent une grande place avec l’aménagement de la transversale Kaala-Gomen/Hienghène pour 543 millions de francs et de la corniche de la Ouaième (328,5 millions), mais aussi la reconstruction des ponts de Tenda sur la RPN3 (160 millions), de Charlot (130 millions), de Poro (80 millions), de Golone et de Nendjane, ainsi que l’étude et la construction du barrage de Pouébo (99 millions).

En termes d’équipement est prévu l’aménagement du quai de pêche de la marina de Pandop à Koumac (187,5 millions de francs). Concernant les installations portuaires, aéroportuaires et fluviales, les aérodromes provinciaux seront mis aux normes et le bac de la Ouaième (40 millions) sera rénové.