L’économie aime la stabilité, quand tout peut être planifié, sous contrôle. La Nouvelle-Calédonie traverse une situation qui est à peu près à l’inverse. Si le territoire est parvenu à passer entre les gouttes de la Covid-19, il doit tout de même faire face aux conséquences de la crise mondiale, en particulier sur le secteur du tourisme. À cette crise inédite s’est ajoutée la deuxième consultation sur l’avenir institutionnel du pays. Si l’économie calédonienne est coutumière d’une forme de « yo-yo » conjoncturel à chaque grande élection depuis près de trente ans, les référendums successifs ont un effet nettement plus important sur le moral des chefs d’entreprise.

Valérie Zaoui, la deuxième vice-présidente du Medef-NC, a déclaré, sur les ondes de Nouvelle-Calédonie La 1ère, que le mouvement patronal attendait rapidement un Comité des signataires afin d’obtenir des réponses et surtout des gages de stabilité pour les années à venir. Sans ces gages, les investissements et les crédits accordés par les banques pourraient se tarir rapidement. Les chefs d’entreprise devraient toutefois en être pour leurs frais à court terme puisque l’organisation d’une troisième consultation semble inéluctable. Deux ans qui seront suivis d’au moins encore quelques années pour assurer la transition en cas d’accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté et peut-être un peu moins si le pays devait rester dans le giron français.

Après vingt années d’Accord de Nouméa et un fort développement économique, c’est une période d’incertitude qui s’ouvre et, avec elle, des risques de ralentissement économique du fait d’une baisse attendue des investissements dans ce genre de contexte. Conjugué avec la situation économique, le cocktail pourrait s’avérer particulièrement toxique pour les entreprises qui pourront difficilement compter sur des pouvoirs publics disposant de moyens très limités et dans l’incapacité de s’endetter davantage.

La peur, ennemi des investissements

Par ailleurs, on peut s’interroger sur le rôle des partis politiques quant à leurs positions durant la campagne. Les déclarations particulièrement anxiogènes n’ont pas franchement rassuré la population. L’annonce, par les Loyalistes, que le projet de rachat de Vale NC, porté par la Sofinor/ Korea Zinc, avait été rejeté à quelques jours du scrutin pose question, d’autant que l’information avait été démentie par la Sofinor, le lendemain. Certaines propositions de loi déposées par le groupe UC-FLNKS au Congrès ne sont pas non plus de nature à rassurer les Calédoniens.