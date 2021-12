Sonia Lagarde, maire de Nouméa, a clos les votes à 19 heures à l’hôtel de ville. Elle s’est dite satisfaite que les opérations se soient bien déroulées dans la capitale et que les Nouméens aient pu s’exprimer « sereinement ». Le Non s’est imposé avec 97,58 % des voix, mais il y a eu 1 000 voix de moins en faveur du Non par rapport à 2020, 32 329 contre 33 405. La participation est particulièrement forte dans certains bureaux, comme à ceux de l’école Mermoud, déjà champion du Non l’an dernier, où il fait cette fois plus de 98 % et 99 %.

Le scrutin s’est déroulé sous le regard d’observateurs de l’ONU et du Forum des Îles du Pacifique ainsi que des 252 délégués de la commission de contrôle. Ici, les observateurs du FIP lors du dépouillement des bulletins de vote à la mairie de Nouméa.