Sur le plan politique, cette crise sanitaire a démontré que les décisions institutionnelles ont pris le pas sur la politique politicienne. Dès le confinement, un consensus a jailli, soutenant les actions du gouvernement et de l’État et renvoyant la question de la tenue du prochain référendum à plus tard.

Cette crise sanitaire, gérée de manière institutionnelle, aura surtout mis en évidence le poids et le rôle déterminant des provinces. Qu’il s’agisse du Nord, des Îles et du Sud, toutes composantes associées aux décisions du gouvernement et de l’État, ce sont elles qui ont géré d’une manière autonome les problèmes spécifiques de leurs populations et au-delà.

Si la province des Îles a préféré s’isoler en laissant même son président, Jacques Lalié, un temps, sur la Grande Terre, la province Nord a défini son confinement aménagé et sa sortie comme bon lui semblait. La province Sud, la plus impactée économiquement (détenant 85 % du PIB du territoire) s’est démenée rapidement pour aider financièrement et logistiquement les administrés les plus touchés et les plus fragiles (petites entreprises, cartes A, gens de maison, stock de masques et médicaments, etc).

Chaque province a traité avec l’État selon ses besoins et ses volontés, jusqu’à mettre parfois en difficulté des mesures voulues par le gouvernement. Une hyper provincialisation affirmée qui laisse entrevoir, peut-être, le visage de la Calédonie de demain. En tout cas, les avis politiques sont unanimes, cette crise sanitaire a pu être gérée efficacement et rapidement grâce au soutien de la France avec le respect d’une large autonomie. Espérons que le Covid-19 nous épargne encore pour laisser la place maintenant à la relance économique dont le territoire a tant besoin.

D.P.

©gouvernement