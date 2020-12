Le plan s’articule autour de cinq axes : le renforcement de la protection sociale et patrimoniale des entrepreneurs, le soutien au développement des TPE (très petites entreprises) et leur activité, la simplification des démarches administratives, la professionnalisation des activités et la sécurisation des conditions d’exercice ainsi que la prévention des difficultés. Ce « Small Business Act », comme l’a surnommé le gouvernement, fait directement référence à la loi américaine du même nom, adoptée en 1953, ou, plus récemment, au plan instauré par la région Île-de-France en 2017 dont les contenus sont facilement accessibles sur internet.

En tout, 24 mesures ont été couchées sur le papier, dont une majorité est portée depuis de nombreuses années par les chambres consulaires et les organisations patronales, mouvements composés en grande partie par ces petites entreprises (80 % des ressortissants de la CCI sont des TPE et 60 % des adhérents du Medef-NC ont moins de 20 salariés). Plusieurs pistes proposent de faire avancer des dossiers en panne depuis de nombreuses années et, en particulier, celui des retraites des artisans et travailleurs indépendants. Sans entrer véritablement dans le détail, le plan avance deux dispositifs, la création d’un « patrimoine retraite » (qui prévoit d’imposer la souscription au régime général en cas d’absence de dispositions volontaires) et la « retraite volontaire » (qui permet de déduire fiscalement les cotisations).

Autre dossier très attendu, en particulier par les artisans et les agriculteurs, la création d’un statut du conjoint collaborateur qui aura vocation à protéger le conjoint participant aux activités de l’entreprise.