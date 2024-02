Un engagement financier de l’État pour la sécurité routière

Les voitures circulent vers 17 heures ce mercredi, devant le musée maritime de Nouméa, et un nouveau radar dernière génération est en place, prêt à repérer les contrevenants. Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, et la ministre déléguée chargée des Outre-mer, Marie Guévenoux, ont tenu à rencontrer les policiers, sur le terrain. Parce que le fléau est toujours là. « L’insécurité routière en Nouvelle-Calédonie est une problématique majeure : 50 morts en 2023, c’est un chiffre encore effarant », a expliqué Yves Dupas, le procureur de la République.

Le calcul est vite fait, on meurt quatre fois plus sur les routes du Caillou que dans l’Hexagone. Voilà pourquoi « l’État souhaite s’engager dans cette cause » de la sécurité routière, a observé Marie Guévenoux. Cette violence au volant touche particulièrement « les jeunes » et les raisons sont diverses : « excès de vitesse, non-respect du port de la ceinture, consommation d’alcool, de stupéfiants, et la conduite sans permis. Un travail de prévention ainsi que de contrôle doit être fait ».