La Serpentine de Kouaoua incendiée

Dans la nuit de mercredi 15 à jeudi 16 mai, des individus se sont introduits sur le centre minier. Après avoir menacé et caillassé les agents de sécurité de la SLN, ils ont volé trois véhicules, puis un incendie s’est déclaré sur le convoyeur. L’accès au lieu étant compromis, le feu ne peut être maîtrisé pour l’instant. Dans un communiqué, l’entreprise dénonce cette attaque qui touche « directement et durablement plus de 200 emplois ».