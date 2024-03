[ DOSSIER ] « Un enfant a besoin de sécurité »

« C’est à cause de vous que ça va mal. » Jena Bouteille a trop souvent entendu cette phrase. La directrice de la DPJEJ constate amèrement que de nombreux parents voient l’interdiction des coups comme une porte ouverte à la délinquance. « Ce n’est pas la violence qui empêchera leurs enfants de transgresser. C’est beaucoup plus compliqué que ça. »

Avant toute chose, « un enfant a besoin de sécurité affective et matérielle », ce qui implique un traitement « juste ou équitable », et notamment une cohérence des sanctions. « Malheureusement, on s’aperçoit que les enfants ne comprennent pas toujours pourquoi ils sont frappés. Quand on décortique avec les parents le moment du passage à l’acte de violence, on s’aperçoit souvent que c’est leur environnement qui les a engagés vers cet acte : difficultés au travail, dans la famille, etc. »

CLASSES SOCIALES SUPÉRIEURES, « PAS FORCÉMENT » EXEMPLAIRES

Jena Bouteille prône « un discours ouvert » envers les auteurs de violences. « D’une part, on fait la distinction entre la personne qui met une tape sur les mains et celle qui frappe avec un marteau », un exemple qui ne sort pas de son imagination mais de son expérience. D’autre part, elle invite à ne pas porter de jugement moral. « Les gens ont besoin d’accompagnement, tout l’enjeu est de les diriger vers les bons professionnels » : psychologues, éducateurs, addictologues…

Dans le cas de l’alcool et du cannabis, les parents sont parfois amenés à prendre conscience de l’exemple qu’ils donnent. Réalisée en 2022 par la province Sud, l’étude Bien dans mes claquettes dit que 89 % des élèves de 3e ont au moins un adulte consommateur d’alcool dans leur entourage, les taux étant de 81 % pour le tabac et de 50 % pour le cannabis. « Comme l’alcool, la violence touche toutes les ethnies et toutes les catégories socioprofessionnelles », insiste la directrice.

Si les classes populaires sont surreprésentées au tribunal correctionnel, c’est que leurs délits sont particulièrement repérables. « Quand ça se passe en squat, avec beaucoup de personnes autour, avec une assistante sociale qui passe, on entend. Mais en réalité, lorsqu’on regarde au sommet de la pyramide, on ne voit pas forcément une exemplarité. »