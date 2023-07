Typhaine Marcon, l’Europe dans le viseur

Le tir sportif de vitesse est « un marathon composé d’une succession de sprints de 6 à 40 secondes », décrit Sébastien Marcon. Sur des parcours (stages) reconnus à la dernière minute, les concurrents doivent atteindre

le plus rapidement possible des cibles fixes ou mouvantes (Poppers).

Le mouvement des tireurs impose des contraintes « énormes » au niveau de la sécurité. « On ne commence pas par le TSV. On y vient après avoir

fait une école de tir, après avoir suivi une formation. Les moniteurs et les arbitres sont formés par la Fédération. En Calédonie, on a tout ce qu’il faut pour s’entraîner pour le haut niveau », se félicite Sébastien Marcon.

La discipline requiert également un certain budget : les compétiteurs comme Typhaine ont une consommation de près de 30 000 cartouches à l’année.