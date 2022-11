Les anciens de l’Accord de Nouméa ne sont plus aux responsabilités à Paris, les nouveaux sont taclés. « Darmanin, qu’est-ce qu’il connaît au dossier calédonien ? » Jean-Pierre Djaïwé reconnaît néanmoins un « loupé » au sein du Front pour la Convention des partenaires. Depuis, l’État a donné des signes plus positifs avec la visite annoncée fin novembre. « Nous serons à la table des discussions. »

Avant le 46e congrès du parti, Jean-Pierre Djaïwé, porte- parole, est revenu devant la presse sur le 3e référendum « forcé », « illégitime », les instances mises de côté sous Lecornu, les demandes qui n’ont pas abouti avant la Convention des partenaires. « Le Palika constate une faiblesse dans les méthodes utilisées par l’État (…) Quand on veut passer par la force sans tenir compte de la réalité culturelle notamment, on ne parvient pas à un résultat. »

C.M.

En prélude et comme les autres formations indépendantistes, le Palika a été reçu au haut-commissariat. Sur les thématiques de travail, il voit beaucoup de redites, souligne Wassissi Konyi : les valeurs déjà discutées au G10, le nickel, etc. À présent ce qu’il reste à négocier pour le Palika, c’est la « rétrocession des cinq dernières compétences régaliennes » par laquelle passera la pleine souveraineté.

Le bilan de l’Accord de Nouméa va montrer que le processus n’est pas fini et l’audit sur la décolonisation qu’elle n’est pas allée jusqu’au bout. Les trois Non n’éteignent pas la revendication. Il ne peut y avoir de statut définitif sans l’indépendance, mais la Nouvelle-Calédonie peut avoir un statut définitif avec la France dans le cadre d’un accord avec partenariat. Une solution jugée médiane. « On va discuter pour ne pas tourner en rond au sein de la République, mais pour en sortir, conclut Jean-Pierre Djaïwé. On ne peut pas revenir en arrière. »