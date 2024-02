Sauvetage des usines : quelle est la place de l’État ?

Le ton était ferme. « L’État pourra accompagner, mais je vous le dis sincèrement, ce n’est pas sérieux si on accompagne et si le travail sur, d’une part, l’export nickel n’est pas fait, et sur les coûts de production n’est pas fait. » Par ces mots, tenus le 26 juillet 2023 place des Cocotiers, le président de la République, Emmanuel Macron, donnait ses indications en faveur du sauvetage de la filière métallurgique en Nouvelle-Calédonie et positionnait la possible intervention de la puissance publique. Les trois usines voient aujourd’hui la perspective de la cessation de paiement s’approcher. Les discussions entre l’État et la SLN, d’un côté, et Prony Resources New Caledonia de l’autre, sont en bonne voie pour aboutir à une aide. Tandis que les pourparlers se poursuivent à Paris avec la SMSP, Glencore et la direction de KNS.

L’État a apporté, en dix ans, environ 200 milliards de francs aux trois usines en Nouvelle-Calédonie, sous forme de prêts, de défiscalisation, d’avances en trésorerie…

Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, a d’ailleurs dévoilé l’offre mise sur la table dans sa réponse mardi à la question du député Renaissance, Nicolas Metzdorf, à l’Assemblée nationale. « J’ai fait des propositions à Glencore pour l’usine du Nord. Nous avons proposé 60 millions d’euros de subvention sur le prix de l’énergie, 45 millions d’euros de ressources supplémentaires, un prêt de 100 millions d’euros : 200 millions d’euros pour la seule usine du Nord pour garantir sa pérennité sous forme de soutien public », a énuméré le locataire de Bercy. Soit 24 milliards de francs au total. « Maintenant, c’est aux actionnaires de prendre leurs responsabilités. Nous n’irons pas plus loin et nous n’allons pas subventionner à perte. » Une phase de pression est en cours autour, notamment, des positions de la province Nord sur la filière minière.