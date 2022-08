La deuxième édition des états généraux de la transition ont débuté le 23 juillet. Après des rendez-vous à la Fête de l’agriculture urbaine et du Spirit festival, les rencontres vont se succéder pendant quatre mois afin de proposer des actions concrètes en faveur de la souveraineté et la sécurité alimentaire. Sari Oedin est coordinateur de l’association Permalove culture innovation Pacifique.

DNC : Pourquoi avoir organisé les états généraux de la transition sur quatre mois ?

Sari Oedin : La première édition avait été organisée en 2020 sur une journée. Les tables rondes avaient permis d’échanger sur la sécurité alimentaire et la nécessité de former les jardiniers intervenant pour favoriser la diffusion de nos messages. Nous nous sommes rendu compte que la problématique était si vaste qu’elle nécessitait plus de temps pour en discuter.

Parallèlement, en juillet 2021, nous avons créé l’association Permalove culture innovation Pacifique qui organise aujourd’hui ces états généraux avec la participation d’autres associations.

Comment se déroulent ces états généraux ?

Nous programmons très régulièrement des tables rondes afin de faire avancer