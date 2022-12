« ÇA M’EMPÊCHE DE DORMIR LA NUIT »

Pour les travailleurs indépendants, les taux actuels vont de 5 % à 16 %, selon le montant des revenus et la couverture sociale choisie. L’Interpatronale insiste sur leur cas : même étalée sur trois ans, la réforme ferait peser une charge « insupportable » sur les patentés. « Des gens vont payer plus, oui, confirme Milakulo Tukumuli. On ne peut pas espérer un rendement supplémentaire si tout le monde paie moins. »

Mais tous les travailleurs indépendants ne sont pas pauvres. « Un médecin libéral qui fait 1,5 million par mois, s’il cotise moins qu’un salarié, c’est grâce à la fiscalité calédonienne. Des gens qui n’ont aucun revenu paient de la TGC pour compenser ses cotisations. Moi, ça m’empêche de dormir la nuit. »

Quant à ceux qui peinent vraiment à payer leurs cotisations, le président de l’Éveil océanien estime qu’il s’agit « surtout d’une affaire de délais de paiement », à régler du côté des grandes entreprises et des collectivités qui « paient trop tard » leurs prestataires.

Il estime même que sa réforme est « ultra favorable » aux patentés, dans la mesure où elle améliore sensiblement leur protection sociale. « Et est-ce que la Cafat a les moyens de contrôler un indépendant qui se met en maladie et travaille quand même ? On a été obligé de prendre en compte ce risque. »

OÙ PRÉLEVER, TRAVAIL OU CONSOMMATION ?

L’Interpatronale (Medef, CPME et U2P) défend une réforme très différente basée sur la suppression pure et simple des cotisations au Ruamm (- 58 milliards) et de l’impôt sur le revenu (- 21 milliards).

Le gain de « compétitivité » et la consommation supplémentaire doivent générer à terme 3,4 % de croissance, 2 000 créations d’emplois, et de la consommation en conséquence. L’assurance maladie serait financée par de fortes augmentations de la TGC (+ 29 milliards de rendement) et de la CCS (+ 59 milliards).

« Ce projet initial, c’était uniquement pour les patrons, pour augmenter leurs gains. Et leur couverture, c’était de dire qu’on allait créer de l’emploi », s’agace Milakulo Tukumuli, attaché à un financement de la protection sociale par le travail et par la consommation. Il attend le projet « intermédiaire » annoncé par l’Interpatronale, et assure que les deux visions ne sont pas complètement incompatibles.

« On n’oppose pas notre réforme du Ruamm à leur projet de société. Mais on n’a pas le temps d’attendre ! Le Ruamm est étranglé, il faut agir tout de suite, c’est une question de bon sens, et ajuster ensuite. »

Une « culture de la dépendance à l’État » Les différents déficits publics (Ruamm, Nouvelle- Calédonie…) sont largement compensés par l’État. Pour Milakulo Tukumuli, ce schéma doit être dépassé. « On est dans un débat de Oui et de Non. Il y a une culture de la dépendance à l’État. En quoi être responsable ferait de nous des gens moins attachés à la France ? On accepte que le Français de Métropole paie plus d’impôt pour que le Français de Calédonie en paie moins.

Il faut avoir du bon sens, de la cohérence. »

Gilles Caprais

