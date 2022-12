Les prix ont augmenté de 4,6 % au cours des 12 derniers mois. Les hausses sont particulièrement importantes dans l’alimentation (+8,7 %) et l’énergie (+15,7 %).

Dès le début de cette vague d’inflation, que l’Isee attribue surtout à la reprise économique post-Covid, l’Association citoyenne de Nouvelle-Calédonie a réuni 200 personnes devant le gouvernement début mai pour réclamer des mesures en faveur du pouvoir d’achat. Les manifestations du mercredi montent en puissance jusqu’à celle du 18 mai, qui rassemble plus de 1 000 personnes.

Le 31 mai, le gouvernement réduit le montant des taxes applicables aux carburants. Il réactive ensuite les boucliers qualité prix.

En fin d’année, les syndicats se mobilisent à leur tour. Ils claquent la porte des négociations annuelles avec les patrons et réclament une augmentation de 6 % pour les quelque 67 500 salariés du privé.

Le 16 décembre, une marche rassemble 2 000 personnes, et se conclut par la signature d’un accord avec l’Interpatronale. Ce sera +4,17 % pour les bas salaires, soit la même augmentation que celle du salaire minimum indexé sur l’inflation.

La SLN au bord du gouffre

Début 2022, la société affiche quelques ambitions. Le 15 février, une convention intitulée « Nouvelle trajectoire pour la SLN » est signée avec le gouvernement. Le métallurgiste obtient le droit d’exporter un supplément de 2 millions de tonnes de minerai par an, soit 6 au total, et s’engage à réaliser un plan pluriannuel d’investissement à 30 milliards de francs, à créer 200 emplois, à tripler les dépenses de responsabilité sociétale, etc.

Mais dès la fin d’année, le plan semble compromis : le 15 septembre, la SLN accède à la dernière fraction du prêt de 63 milliards accordé en 2016 par Eramet et l’État. Un vaste plan d’économies est engagé, y compris sur les investissements.

À Kouaoua, un plan social concernant 53 postes est annoncé aux salariés. La production de Doniambo (40 000 tonnes) est loin des objectifs. La cessation de paiement se profile pour 2023, à moins d’un sauvetage.

Christel Bories, patronne d’Eramet, répète que le groupe ne donnera rien de plus. Les regards se tournent vers l’État, une fois de plus. Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, évoque le 30 novembre une possible aide, à condition que la Nouvelle-Calédonie adopte une stratégie pays pour le nickel.