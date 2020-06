Le buzzer ne fonctionnait pas, ce lundi soir, à la Jeune-Scène, pour le match entre le BC Païta et l’Olympique. Un problème de piles. Seule anicroche d’une soirée de reprise réussie pour le basket calédonien, mais aussi pour le sport en général puisque la ligue n’a pas attendu longtemps pour organiser ce premier match. Il s’est déroulé le premier jour d’autorisation, après trois mois d’arrêt à cause de la crise sanitaire, des règles de confinement, puis de distanciation physique. « Ça fait plaisir de retrouver la compétition, sourit Steeve Barbe, intérieur du BCP, qui aura inscrit le premier panier du match, lançant ainsi son équipe vers la victoire (61-46). La difficulté, c’était de retrouver la forme après le confinement, mais on avait pu s’entraîner depuis le mois dernier, donc physiquement, tout va bien. » Car l’enjeu était là : retrouver le championnat de Nouvelle- Calédonie sans s’abîmer au passage, après des semaines de pause.

Soucis d’effectif

La problématique principale de Charles Haho, coach de l’Olympique, aura été de mobiliser les troupes. Il a d’ailleurs dû mettre le maillot quelques minutes, lundi, pour pallier un effectif un peu clairsemé. « Nous sommes un club de basket loisir, explique-t-il. Donc on ne s’est retrouvé il y a deux semaines seulement et avec certains qui ont préféré ne pas s’entraîner en groupe. En plus, avec les vacances, cela rajoute de l’absentéisme, mais je comprends tout à fait la ligue qui n’a plus beaucoup de temps pour organiser un championnat. »

Sur le parquet, on ne pense plus aux distances physiques et les contacts sont revenus. Le temps du confinement et des restrictions est désormais loin. Même chose dans les gradins. Le public a répondu présent avec une cinquantaine de personnes venues assister à un match à enjeu, puisque avec sa victoire, Païta accède à la poule 1 du championnat. Des supporteurs, surtout du BCP, qui ont pu suivre un match comme si la crise n’avait jamais eu lieu. Sans aucune restriction.