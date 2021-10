Renforcer le pass sanitaire

Mêmes arguments, mais pour un message légèrement différent. Nina Julié et Nicolas Metzdorf partagent le même constat. L’obligation vaccinale « est source de tensions fortes au sein des entreprises et dans la population ». Générations NC évoque les « pressions subies par les salariés de la part d’employeurs pour se faire vacciner » et la situation de ces derniers qui ne peuvent ni reclasser ni aménager les postes de ces salariés. Il est temps, affirment les deux élus, de revenir dessus « afin d’éviter une crise sociale qui pourrait mettre à mal la relance économique et l’organisation du référendum ».

Mais si Générations NC demande que l’obligation vaccinale au 31 octobre ne s’applique qu’aux salariés exposés au virus ou en contact avec des personnes fragiles, en parallèle, il faut, selon le groupe, renforcer le pass sanitaire et l’étendre à tous les salariés au contact du public. Générations NC pourra en discuter lors de la table ronde sociale organisée samedi matin à la CPS et ainsi contribuer à « trouver des solutions rapides qui pourront être soumises au Congrès ». La tâche ne sera pas aisée pour les participants, qui devront trouver où placer le curseur afin d’obtenir un bon équilibre pour contenter le plus grand nombre et ainsi calmer les contestations.