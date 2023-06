Rencontre inattendue avec un dek-men

La montre de David Ugolini affiche 9 h 30 lorsqu’il débarque sur l’île de Faayo. Deux autres membres de la Société calédonienne d’ornithologie posent les pieds sur le sable.

Ces amoureux des oiseaux partent en direction de la forêt. Ils se séparent pour identifier les espèces présentes et alimenter l’Atlas de la biodiversité communale de Poum. Bien sûr, ils ont en tête ce que les anciens de la région leur ont raconté. Petits, ils connaissaient le dek-men, le merle des îles calédonien. Cet oiseau était répandu sur la pointe de Tiabet et sur l’île Faayo. Puis, du jour au lendemain, plus rien. Aucune observation dans ces zones.

Les ornithologues amateurs gardent cette information à l’esprit lorsqu’ils entrent dans la forêt sèche. David Ugolini entend un petit passereau. Ah ! Un petit lève queue. Il l’enregistre sur son application. Il écoute une tourterelle verte, une colombine du Pacifique. Et là, tout à coup, il perçoit un cri en mitraillette. « Les oiseaux, je les connais à l’oreille : celui-là, je ne l’avais jamais vu, jamais entendu. »

FACE-À-FACE

Évidemment, il pense immédiatement au dek-men. « Je me dis, il faut garder son sang- froid, il y a peu de chance. » Mais ce chant l’interpelle. Il se manifeste une seconde fois, plus près. Montée d’adrénaline. David Ugolini est peut-être en présence de l’oiseau le plus rare du territoire. Que doit-il faire ? Prendre une photo ? Ses jumelles ? Il choisit de le garder dans son champ de vision pour en avoir le cœur net. Une branche devant lui s’éclaire d’un rayon de soleil. Pouf ! L’oiseau se pose dessus. « Je ne vois pas sa tête, mais son plumage marron chocolat. Il n’y en a pas d’autres qui ont ses caractéristiques. »

Le volatile est à 30-40 mètres. Son bec et ses pattes sont jaune orangé. David Ugolini en est certain. Il a mis la main sur le merle des îles calédonien. Il profite rapidement de l’instant avant d’appeler tout de suite ses collègues. « J’étais en panique avec le téléphone », rit-il. L’oiseau s’envole.

Les richesses de Poum recensées L ’Atlas de la biodiversité communale vise

à mieux connaître, faire connaître et protéger la biodiversité qui fait la richesse de Poum. La démarche de l’ABC consiste à réaliser un inventaire de la faune, de la flore et des milieux, sur terre comme en mer.

Les membres de la SCO changent leur objectif pour la journée : faire la chasse au dek-men afin de ramener la preuve de son existence ici. « On a parcouru l’île et on a observé deux groupes de trois oiseaux. On en a vu au moins 12 différents. » La joie l’envahit.