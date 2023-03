LE RUAMM PERD 10 MILLIARDS PAR AN

En 2021, les dépenses du Régime unifié d’assurance maladie maternité (Ruamm) s’élevaient à 88 milliards de francs, dont 23 milliards pour les hôpitaux, 50 milliards pour les prestations du privé, 3 pour les dépenses de gestion par la Cafat, etc.

Ses recettes principales sont les cotisations sociales (58 milliards dont 6 venant des indépendants et 52 des salariés) et les apports de la Nouvelle-Calédonie. Son déficit annuel est de 10 milliards. La dette totale du Ruamm, que le gouvernement évalue à 44 milliards, est principalement supportée par l’hôpital public, et par les provinces dans une moindre mesure.

116 000 TRAVAILLEURS CONCERNÉS PAR LA RÉFORME

La réforme concerne tous les travailleurs : les 68 000 salariés du privé, les 21 900 salariés du public (dont 8 600 contractuels) et les 26 000 travailleurs indépendants. Elle propose d’aligner par le haut la couverture maladie, et d’« homogénéiser » les cotisations à un taux unique de 13,5 %, ce qui doit rapporter 5,5 milliards au Ruamm. Pour combler le reste du déficit, il faudra notamment réduire les dépenses de santé, via le plan Do Kamo par exemple.

SALARIÉS : LA PLUPART GAGNERONT 1 %

Pour un emploi du privé, la cotisation représente 15,5 % pour les salaires bruts jusqu’à 513 900 francs, puis 5 % au-delà de ce seuil. Le passage à 13,5 % sera une augmentation de salaire de 1 % pour ceux qui gagnent moins de 830 000 francs. Pour les autres, le salaire diminuera.

Pour l’employeur, la réforme diminuera de 1 % les cotisations patronales pour les salaires jusqu’à 586 000 francs. Dans la fonction publique, les cotisations passeront de 14 % à 12 %, avec des effets similaires.

13,5 % Le taux unique de cotisations voulu par la réforme du Régime unifié d’assurance maladie maternité (Ruamm).