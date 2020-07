Militants et sympathisants du Front se sont réunis, ce week-end, à Dumbéa, pour faire un point sur les trois groupes de travail qui avaient été définis en amont : le projet politique, l’information de l’État en cas de victoire du oui et la stratégie pour la consultation du 4 octobre. À l’issue des discussions, deux demandes ont été exprimées et intégrées dans une motion, à l’intention du haut-commissaire, Laurent Prévost, représentant de l’État en Nouvelle-Calédonie.

La première concerne l’inscription sur la liste électorale spéciale dans les bureaux de vote délocalisés, qui s’est terminée 17 juillet. Le Front demande à l’État de proposer, au plus vite, une autre période d’inscription et d’étudier la possibilité d’ouvrir les locaux de service concernés le samedi. Pour les indépendantistes, « de très nombreux électeurs n’ont pu effectuer cette démarche face à des délais et des heures d’ouverture des bureaux trop restreints ».La seconde requête du Front est que « l’État, qui n’a pas rendu sa copie concernant les travaux sur les incidences du oui et du non dans les délais impartis, prévus normalement le vendredi 17 juillet, le fasse ».Les participants ont également évoqué le dossier nickel avec « l’élaboration d’une doctrine minière en accord avec le modèle économique océanien ».