Le 20 mars 2020, alors que débutait le premier confinement des Calédoniens, se sont tenues les premières réunions du bureau élargi du Congrès sur la crise sanitaire, un bureau qui s’est ensuite transformé en une mission d’information, le 8 avril.

Calédonie ensemble avait demandé, on s’en souvient, la création d’une commission d’enquête, suite à l’annonce du dépistage positif d’un collaborateur de la cellule opérationnelle du gouvernement, puis de l’isolement dans un hôtel du président Santa, mais le format de la mission d’information avait alors été privilégié, notamment de par sa souplesse, sa durée libre et sa nature plus étendue*.

La structure composée d’élus de toutes formations politiques s’est réunie 26 fois entre le 20 mars et le 31 décembre 2020. Elle a procédé à de nombreuses auditions des membres et représentants des services du gouvernement, du haut-commissaire, des représentants de santé, des acteurs économiques ou associatifs…

L’objectif était de surveiller et d’analyser la gestion de la crise portée par le gouvernement et l’État, et notamment, de clarifier le partage des compétences entre elles, de s’assurer de la continuité démocratique et parlementaire entre toutes les institutions.