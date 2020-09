Chez les indépendantistes, si le oui l’emporte, la pleine souveraineté est acquise. Soit, mais ils sont forcés de reconnaître qu’ils se posent encore la question de savoir comment il va falloir « gérer le bébé ». Daniel Goa a d’ores et déjà martelé qu’il faudra nécessairement et rapidement que la France les épaule dans leur démarche d’accession à la pleine souveraineté. Comme si les trente dernières années n’avaient pas suffi au camp indépendantiste pour être prêt le jour de la décolonisation voulue.

Mickaël Forest (UC- FLNKS), interrogé la semaine dernière sur NC La Première, a d’ailleurs préféré éviter le sujet en répondant : « Nous, on reste dans le cadre des différentes motions que nous avons adoptées aux différents congrès pour faire en sorte que Kanaky Nouvelle-Calédonie devienne souveraine et indépendante le 4 octobre au soir. » Rien de plus, rien sur le jour d’après. Seul Victor Tutugoro (UNI) a tenu à dire, et dans le cas cette fois où le non l’emporterait à nouveau, qu’il y aura « toujours quelque chose d’inachevé. Et donc, oui, il faudra aller au bout du processus de la décolonisation pour accéder à la souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, une souveraineté pour non seulement les Kanak, mais tous les citoyens ».

En résumé et en cas de nouvelle défaite, les indépendantistes tiennent à aller jusqu’au bout de l’Accord de Nouméa avec un troisième référendum pour tenter à nouveau d’obtenir une Calédonie autonome, enfin plus qu’elle ne l’est déjà ! Ces 18 mois supplémentaires risqueront pourtant d’accentuer l’éclatement du FLNKS et de son projet. Preuve en est, la position récente de la Dynamique autochtone de Maré, qui appelle à voter non à l’indépendance, car, selon elle, le projet du Front « ne reconnaît même pas la légitimité des chefferies traditionnelles ». Pour le parti, « voter non, c’est voter contre la mainmise des appareils politiques sur la revendication du peuple indigène ».