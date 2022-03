♦ Flambée du prix des matières premières

La Russie et l’Ukraine ne sont pas de grands partenaires économiques de la Nouvelle-Calédonie et le territoire devrait donc être épargné par les pénuries. Mais la guerre se situe en Europe, cette zone économique où se trouvent bon nombre de fournisseurs qui approvisionnent le marché local, ce qui pourrait perturber l’importation de certains biens. L’escalade dans le conflit ainsi que les sanctions économiques de l’Union européenne et d’autres pays du globe contre la Russie affolent d’ores et déjà les cours sur les marchés internationaux. « Avec la crise sanitaire, il y avait déjà une tendance à l’inflation. Elle risque d’être accentuée par la guerre, explique Samuel Gorohouna, économiste à l’université de la Nouvelle-Calédonie. Les prix des matières premières seront les plus fortement impactés, ainsi que ceux des biens transformés, produits grâce à de l’énergie. »

♦ Gaz et pétrole



La Russie, qui fournit environ 40 % du gaz européen, est aussi l’un des plus grands exportateurs de pétrole. Si le carburant de Nouvelle-Calédonie vient principalement d’Asie et que son approvisionnement ne risque donc pas d’être directement perturbé, la guerre a dès maintenant un impact sur les cours mondiaux, ce qui devrait notamment continuer de faire grimper les prix à la pompe.