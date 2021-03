Le gouvernement et l’État ont décidé d’un confinement de la population pendant quinze jours (lire les modalités en page 6). L’objectif est multiple, a précisé Thierry Santa : limitercasser la transmission du virus tant qu’il est encore temps », permettre la poursuite des investigations, c’est-à-dire identifier les personnes porteuses du virus et tous les cas contact et affiner la stratégie sanitaire, selon leurs résultats.

Pour éviter la propagation éventuelle du virus, le gouvernement a aussi décidé de limiter au maximum les déplacements collectifs intérieurs. Les coutumiers se sont d’ailleurs prononcés contre tout mouvement d’avions et de bateaux, jusqu’à nouvel ordre. Air Calédonie n’assure plus ses rotations habituelles. Les transports maritimes sont aussi suspendus. Des rotations spéciales sont organisées, en coordination avec le gouvernement et les coutumiers, pour rapatrier les personnes qui le souhaitent. Le réseau Raï est également à l’arrêt et concrètement, seul le réseau interurbain Tanéo fonctionne pour permettre aux personnes de rejoindre leur lieu de travail.

On le sait désormais, la détection du virus et sa circulation implique généralement un repli sur soi. La première décision des autorités a été de fermer les frontières pour deux semaines. La bulle sanitaire avec Wallis-et-Futuna, bien sûr, mais plus largement tous les vols internationaux de passagers à destination de Nouméa, qu’ils arrivent de Métropole/Tokyo ou de Sydney. Les derniers vols d’Australie et de Wallis ont permis de rapatrier évacués sanitaires, vacanciers et professionnels en mission. Les départs de la Tontouta sont, en revanche, toujours possibles.

Tester

23 465 tests ont été effectués depuis le début de la crise sanitaire, en mars 2020. Les analyses vont évidemment monter en puissance pour obtenir des réponses sur la santé des cas contact, de toutes les personnes ayant voyagé à Wallis-et-Futuna et plus globalement, avoir une idée de la propagation du virus. La quantité de tests disponibles sur le territoire n’est plus un problème, a assuré la Dass, et les réassorts des stocks sont tout à fait possibles. En cas de symptômes (fièvre, maux de tête, courbatures, difficultés respiratoires, perte du goût et de l’odorat…), il faut contacter son médecin qui jugera s’il faut vous orienter vers un centre de dépistage. Une tente de dépistage a de nouveau été installée au Médipôle. Les rendez-vous pour se faire tester sont fixés selon un ordre de priorité par la Dass, en appelant le 05 02 02 ou le 05 02 03, des numéros difficilement joignables. Les tests sont désormais possibles dans la plupart des centres médico-sociaux, tandis que les prélèvements sont analysés au Médipôle et au CHN.

Vacciner

Le contexte a sensiblement changé depuis l’année dernière, principalement grâce au lancement de la campagne de vaccination qui réduit drastiquement les risques de développer une forme grave de la maladie (et d’engorger l’hôpital) et qui construit notre immunité collectivité. Mais force est de constater qu’elle n’a concerné, pour l’instant, qu’une partie infime de la population (moins de 1%), les Calédoniens ne s’étant pas bousculés au portillon, en raison, à notre sens, d’un manque d’information, de sensibilisation. Jusqu’à lundi, évidemment. Après l’annonce de la présence du virus sur le territoire, 950 personnes se sont fait vacciner en une journée. Mardi, 9 765 doses du vaccin Pfizer avaient été administrées et mercredi les 11 000 doses avaient été dépassées sur un stock de 22 000. 2 627 personnes ont reçu leurs deux injections.

Désormais, l’État l’a assuré, 10 000 doses seront acheminées par semaine. L’objectif du gouvernement est d’atteindre 2 000 vaccinations par jour. « La vaccination va s’accélérer, a promis Thierry Santa, car c’est le meilleur moyen à l’heure actuelle de se protéger et de protéger les autres contre le Covid-19. »

Elle concerne en premier lieu le personnel en première ligne, les voyageurs pour motif impérieux, les résidents et personnel des maisons de retraite et a, plus récemment, été ouverte aux 75 ans et plus, aux personnes présentant des comorbidités (cancer, diabète, obésité, insuffisance rénale, respiratoire, etc.) et aux professionnels de santé au sens large (kinés, orthophonistes, dentistes, pharmaciens, etc.).

Outre celui du Médipôle, des centres de vaccination ont ouvert à Nouméa (Receiving), Koné (CHN, avec un déplacement à Koumac et Poindimié un jour par semaine) et la vaccination doit être établie de manière pérenne dans les centres médico- sociaux des provinces (comme c’est déjà le cas à Bourail, La Foa à partir du 16 mars…). La plus grosse difficulté concerne la province des Îles. L’absence de pont aérien ne permet pas d’envoyer les vaccins (ni les tests ou les analyses d’ailleurs). Des discussions sont en cours avec les instances coutumières. Des centres doivent être ouverts à Wé, Hulup, La Roche ou Tadine. 120 personnes se sont pour l’instant portées volontaires dans les îles.