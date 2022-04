Guy-Olivier Cuénot – Rassemblement national

« Avec Marine Le Pen, le peuple retrouvera sa liberté »

archives C.M./ DNC

« Marine Le Pen place la sécurité, le pouvoir d’achat et le bien-être social des citoyens au centre de son programme. Le peuple retrouvera sa liberté, sa cohésion sociale, son pouvoir de décision, notamment par le référendum d’initiative citoyenne et la primauté des lois nationales sur les traités internationaux.

En Nouvelle-Calédonie, les circuits courts et l’autosuffisance alimentaire seront priorisés en favorisant la création d’emploi et le développement des TPE/PME de production et de transformation (pêche, élevage, agriculture). Les taxes sur le nickel (extraction et exportation) permettront la constitution d’un fonds souverain de soutien aux entreprises, qui servira aussi à renflouer la Cafat et le budget des collectivités. Nous prévoyons également la suppression des surtaxes douanières de 10 %, un fonds d’État pour la formation des jeunes, l’amélioration du niveau des retraites en garantissant leur indexation sur l’inflation, un minimum de 120 000 francs pour les plus défavorisés, un prêt à 0 % pour les jeunes familles transformé en subvention dès le troisième enfant. Nous lutterons contre la désertification médicale en Brousse et les Calédoniens auront un numéro de Sécurité sociale national.

Nous supprimerons les dispositions discriminatoires selon le statut médical, les mesures liberticides et les entraves à la libre circulation. Les liaisons entre collectivités ultramarines et la Métropole seront améliorées, notamment avec la réouverture d’une ligne aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et La Réunion. Nous assurerons une politique pénale de tolérance zéro en matière de sécurité, renforcerons les moyens des forces de l’ordre et protégerons les ressources de notre espace maritime par le déploiement de moyens aériens et navals. »