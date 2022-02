Les navires de croisière n’ont pas jeté l’ancre en baie de Kuto depuis deux ans et Louise Kouathé n’est pas pressée de revoir leur silhouette. « Je suis contre la croisière. Je n’aime pas le tourisme de masse, cela détruit plus qu’autre chose. » La gérante du camping Atchu s’inquiète des « quantités de crème solaire » qui rejoignent les eaux de la baie de Kanuméra, à deux pas de chez elle. « On a déjà limité à 100 bateaux par an, mais ils sont de plus en plus gros ! Au début, c’était 1 200 passagers, et puis c’est passé à plus du double… C’est trop. »

Son confrère, Jacques Apikaoua, est moins pessimiste. « Ce n’est plus le tourisme d’avant. Les croisiéristes sont beaucoup plus respectueux de l’environnement. Ils sont accueillis, guidés, donc ils causent moins de dégâts que les touristes qui se baladent seuls », assure le patron des Trois banians, « impatient » de revoir les croisiéristes sur la plage de Kuto. Les jours de toucher, il faisait partie des vendeurs de brochettes, de cocos verts, de beignets… « Cela faisait une petite rentrée d’argent pour tout le monde. Avec deux touchers par semaine, les gens vivaient bien, estime celui qui n’imagine pas un instant que les paquebots soient bannis de Kunié. On ne peut pas fermer aux croisiéristes. La croisière est incontournable sur l’île des Pins. »

« Juste ce qu’il faut pour vivre »

Charles Vakié, premier adjoint au maire, n’envisage pas l’arrêt, mais pense qu’une nouvelle limitation des touchers est nécessaire. Il affirme qu’elle est souhaitée par les habitants. « C’est un effet positif du Covid. La population s’est rendu compte que l’on peut avoir un tourisme différent. »

Pour l’élu municipal, la croisière entraînait trop de dégradations « environnementales » et « sociales ». « Quand un transporteur gagne 150 000 francs grâce à quelques journées de travail avec les paquebots, il se détourne de son champ. C’est un problème pour notre culture. La solution, c’est de ne pas chercher le volume, d’accueillir juste ce qu’il faut pour vivre. » Où placer la limite ? « Deux touchers par semaine, c’est trop. »

Passer à un mouillage par semaine serait une division par deux par rapport à la fréquence de 2020. Cette question est appelée à être discutée entre autorités politiques, coutumières, et représentants des entreprises du tourisme. Ces discussions étant peu avancées, il est improbable que les paquebots de Carnival, compagnie américaine qui pesait 80 % du marché, soient de retour avant plusieurs mois. La commercialisation des croisières auprès de la clientèle anglo-saxonne commence généralement près d’un an avant le départ.