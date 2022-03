« Le changement climatique a des conséquences directes sur l’activité des agriculteurs : chaleur, sécheresse, pluies intenses, vents renforcés… Tout cela engendre des difficultés pour rentrer sur les parcelles quand elles sont inondées, peut favoriser l’apparition de nouveaux ravageurs ou de nouvelles maladies et changer les conditions de production avec des cycles de culture plus longs ou plus courts. Les agriculteurs sont donc contraints de faire évoluer leurs pratiques. On travaille avec eux à lever les freins qui les en empêchent. On dépend beaucoup de l’extérieur pour les semences, les intrants, l’alimentation animale. Alors on essaie de mettre en place des formations, des filières de production locale et de diversifier les sources d’alimentation animale. Au niveau de l’élevage, on peut avoir des pâturages tournants dynamiques, avec un nombre d’animaux adapté et des rotations plus fréquentes au gré de la pousse de l’herbe, mais aussi des couverts végétaux pour lutter contre l’érosion des sols. Ce mouvement, à la marge au début, l’est de moins en moins, des agriculteurs ont commencé à essayer des choses et en parlent autour d’eux. On est partisans de ces démonstrations de terrain qui sont le meilleur moyen d’inciter les autres à changer. Après, il manque un plan climat à l’échelle du pays, une stratégie globale. »