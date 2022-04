Le président-candidat bénéficie cette fois d’un plus large soutien politique (23 parrainages d’élus Républicains calédoniens, Générations NC et Calédonie ensemble), d’une plus grande notoriété. De plus, les citoyens loyalistes pourraient montrer leur satisfaction sur le volet institutionnel puisqu’ils ont obtenu gain de cause, à moins de ne pas avoir été en accord avec la gestion de la crise sanitaire ou d’autres dossiers. Autre choix pour eux, Valérie Pécresse, soutenue par le Rassemblement-Tous Calédoniens, ou les candidats de l’extrême droite Marine Le Pen et Éric Zemmour, nouveau venu. Ce dernier pourrait leur coûter des voix.

Le résultat de cette élection pèsera forcément sur le poids des partis aux prochaines législatives, la présidentielle donnant habituellement une première tendance avant un « deuxième match ». Et évidemment pour l’avenir institutionnel du territoire avec, sur ce volet, on peut l’imaginer une forme de continuité à droite voire l’extrême droite sur le processus de discussions, et de nouvelles bases à gauche…

Chloé Maingourd (© AFP)