La pertinence de maintenir ou non les mesures sanitaires actuelles avec des voyageurs en provenance de certains pays devait aussi être discutée en collégialité cette semaine. Une réflexion est engagée pour éventuellement reprendre des liaisons avec Wallis-et-Futuna. Le président s’entretient, par ailleurs, cette semaine, avec les ambassadeurs de la région pour connaître les conditions d’intégration du corridor trans-Tasman, une ambition à moyen terme partagée par les loyalistes et les indépendantistes.

La gestion des quatorzaines en hôtel doit aussi être discutée en collégialité. Il est question de privatiser l’organisation pour la professionnaliser et un appel d’offres doit être lancé. L’ensemble du dispositif des rapatriements pèse environ 1,5 milliard de francs par mois. Thierry Santa a confirmé que 2,4 milliards de francs avaient déjà été engagés. Pour s’assurer que ce dispositif ne soit pas susceptible d’être mis en cause en raison de la nouvelle loi d’urgence sanitaire nationale, le gouvernement central envisage de produire une loi spécifique qui apportera cette garantie à la Nouvelle-Calédonie. Pour l’instant, personne n’a déposé de recours.

Continuer de se préparer « au cas où »

Le fonctionnement interne de la Nouvelle- Calédonie est encore soumis à quelques aléas. Jusqu’au 14 juin, les mesures actuelles restent en vigueur : limitation des rassemblements, listing des participants, etc. Le territoire s’attelle aussi, comme l’avait promis le président, à améliorer notre dispositif sanitaire, notre capacité de détection, de dépistage et d’isolement sur l’ensemble du territoire pour anticiper une éventuelle épidémie. Valentine Eurisouké, membre du gouvernement en charge de la santé, Jean-Pierre Djaïwé ( jeunesse) et Didier Poidyaliwane (affaires coutumières) effectuent à cet effet une tournée en Brousse.

Il est prévu de désigner un référent Covid-19 par communauté pour faire de la prévention ; de s’appuyer aussi sur les médecins de ville pour la prévention, les prélèvements ; de mettre en place des points de tests dans tous les centres médicaux sociaux des provinces et d’implanter si possible en province Nord un second centre d’analyse des tests. Les laboratoires privés pourraient également venir en soutien. Enfin, il est prévu de réfléchir à la mise en place des lieux d’accueil pour les éventuels cas « contact ».

Mesures économiques

Le président a aussi fait le point sur les mesures de soutien aux entreprises, rendues possibles par le prêt à l’Agence française de développement garanti par l’État : 2 500 entreprises ont formulé la demande d’éligibilité de leurs salariés au dispositif de chômage partiel et 2 087 ont pu bénéficier de cette allocation spécifique, le quart des dossiers restant à traiter à ce jour. 316 demandes de report de charges fiscales ont, en outre, été formulées. Les demandes de report des cotisations sociales ont entraîné une baisse de 14 % des entrées de ces contributions.